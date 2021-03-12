Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Через несколько лет Киев будет соединен с ЕС автобанами первой категории – Шмыгаль

12.03.21 15:35 , Укринформ
печать
размер текста:

"Укравтодор" сможет в ближайшее время объявить конкурс для отбора инвестора для строительства дороги "Краковец-Броды-Ривне" на условиях государственно-частного партнерства (концессии).

Об этом gремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 марта во время подписания Меморандума по подготовке предложения об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец-Броды-Ривне, сообщает Укринформ со ссылкой на правительственный портал.

"По словам Шмыгаля, такой шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства дороги по определенному маршруту (за исключением участка Северного обхода г. Львов)", - говорится в сообщении.

Д.Шмыгаль подчеркнул, что использование механизма государственно-частного партнерства позволит активнее привлекать инвестиции в развитие качественной дорожной сети в Украине. По его словам, привлечение инвестиций частных инвесторов поможет не только создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию, но и позволит сделать дороги комфортными и безопасными для украинцев в ​​долгосрочной перспективе.

Также премьер-министр выразил надежду, что через несколько лет Киев будет соединен со странами Европейского Союза современной автомобильной дорогой первой категории.

Как сообщалось, "Укравтодор" в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планирует обновить 20% основной сети дорог Украины и рассматривает возможность привлечь для этого дополнительные финансовые источники. В частности, речь идет о государственно-частных партнерствах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:02
Украина не готова к вызовам, которые исходят от экологической политики ЕС
16:51
Из-за пандемии ж/д транзит через Украину упал на 20%
16:37
Топливо на АЗС продолжает дорожать
16:14
С начала года Электросталь ушла в простой
15:52
ММКИ увеличил производство проката на 19%
15:12
На следующей неделе Верховная Рада намерена завершить земельную реформу
14:51
Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития
14:35
УЗ засомневалась в закупке французских электровозов Alstom
14:13
Законопроект о национализации Мотор Сич может появиться через 2-3 недели
13:55
ДМК проводит капитальные ремонты двух воздухонагревателей доменных печей
13:36
Производство плоского проката в США приносит рекордные прибыли
13:36
Продление ограничений на экспорт лома гарантирует производственную стабильность
13:17
Металлурги увеличили потребление энергоресурсов
13:15
Мечел подвел итоги работы за 2020 год
12:54
Канада ввела пошлины на поставки арматуры из России
12:35
Порт-Хедланд снизил отгрузки железной руды на 3%
12:16
Cеверсталь приостановила создание вместе с Tenaris трубного завода
11:53
В Германии ждут роста ВВП на 3,7%
11:34
Китай хочет завозить больше металлолома, чтобы снизить выбросы
11:15
Китайская Tsingshan построит в Зимбабве ГОК и метзавод
11.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!