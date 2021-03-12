На следующей неделе Верховная Рада намерена завершить земельную реформу На следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.



Об этом в кулуарах форума для глав ОТО "Эффективные бюджеты" рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко.



Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.



"Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул А.Корниенко.



Напомним, в начале декабря 2020 года Рада отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.



В середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.



Кроме того, в Украине разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. ВР рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №2195.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



