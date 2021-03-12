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Законопроект о национализации Мотор Сич может появиться через 2-3 недели

12.03.21 14:13 , Интерфакс Украина
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Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) могут презентовать через две-три недели, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал А.Корниенко во время брифинга в пятницу.

Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс про "Мотор Сич" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил А.Корниенко.

МинПром

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