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Обращение и утилизация отходов должны стать бизнесом - Шпенов

12.03.21 11:14
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Чтобы Украина не превратилась в огромную свалку в центре Европы, необходимо решить две задачи: сократить темпы и объемы образования отходов, и разработать эффективную систему переработки существующих отходов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Напомним, Украина входит в мировой ТОП-10 по объему мусора на душу населения. На одного украинца в среднем приходится 10,6 т мусора в год. Для сравнения: в ЕС аналогичный показатель составляет 5,5-6 т. По оценкам экспертов, 95% твердых отходов отправляется на свалки, которые занимают около 7% площади нашей страны.

"В 2020 году Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу з/п №2207-1-д "Об управлении отходами". Но принять закон мало, нужно еще сделать так, чтобы он заработал и отходы из статуса проблемы перешли в статус бизнеса. Для этого необходимо в первую очередь разделить так называемые инертные отходы на отдельные классы - строительные отходы, бой бетона, горная порода", - сказал нардеп.

По его мнению, это позволит упростить промышленное обращение с такими отходами. Например, их можно будет перерабатывать в щебень. Там, где это возможно, следует на уровне нормативно-правовых актов закрепить стимулы для предприятий использовать отходы вместо сырья. Успешный опыт подобного использования уже есть: в Мариуполе местные металлурги наладили кооперацию с местными властями по использованию шлаков в строительстве дорог местного значения.

"Бизнес хочет получить от власти прозрачные и понятные правила обращения с отходами. Предприниматели не хотят конкурировать с искусственно созданными местными монополиями. Законопроект предусматривает создание оператора муниципальной системы управления, которым может быть только коммунальное предприятие. Оно будет в одном лице являться заказчиком, контролером и исполнителем услуг по заготовке и обращению с отходами", - отметил он.

По мнению Д.Шпенова, такой подход является заведомо коррупционным и вредным. Например, давайте представим, что случится с компаниями-ломозаготовителями, работа которых будет регулироваться муниципальными операторами. Местные бюрократы неизбежно создадут «трудности» по всей заготовительной цепочке. В результате металлургические предприятия останутся без сырья, а это – недополученный доход и потеря рабочих мест.

"Законопроект № 2207-1-д, безусловно, следует доработать. Нашим законодателям нужно перестроиться на современный лад. Любой закон, так или иначе настроенный на регулирование бизнеса, должен создавать понятные условия игры и стимулы для честных участников рынка. Необходимо создавать для бизнеса дополнительные возможности, а не бюрократические препятствия. Только так мы сможем решить проблему отходов в Украине и создать полноценную индустрию их переработки", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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