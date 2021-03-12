ДМК проводит капитальные ремонты двух воздухонагревателей доменных печей

На Днепровском меткомбинате продолжаются капитальные ремонты двух воздухонагревателей доменных печей №9 и №12. Основная цель - заменить огнеупорную футеровку камер горения вследствие ее износа в процессе работы агрегатов.
"В конце прошлого года мы выполнили капремонт воздухонагревателя №6 доменной печи №1М. Сейчас одновременно проводятся капремонты воздухонагревателя №4 ДП-9, 2-го разряда, и воздухонагревателя №2 ДП-12, 3-го разряда", - рассказывает заместитель начальника доменного цеха по инжинирингу Владислав Лазебный.
Ремонт воздухонагревателя №4 рассчитан на 180 суток, сейчас в полном объеме выполнены обрушения некондиционных огнеупоров камеры горения весом в 3,5 тысячи тонн, радиальных стен и купола, производится демонтаж решеток и колонн поднасадочного устройства. После чего в полном объеме будет восстановлена футеровка, отремонтированы металлоконструкции и площадки.
Ремонт проходит с опережением графика, в планах - закончить его на 15 суток раньше.
16-суточный капитальный ремонт воздухонагревателя №2 ДП-12 предусматривает восстановление огнеупорной футеровки камеры горения методом полусухого торкретирования (нанесение на поверхность конструкции слоя бетона под давлением сжатого воздуха). На сегодня ремонтные работы здесь подходят к завершению.
На обоих воздухонагревателях частично будет заменено кабельно-проводниковую продукцию и командо-аппараты, выполнен ремонт щитов управления и сетей освещения воздухонагревателя.
Капитальные ремонты воздухонагревателей позволят увеличить температуру горячего дутья в печь, что, в свою очередь, даст возможность снизить затраты удельного топлива на тонну чугуна в процессе плавки.
В капремонты обоих воздухонагревателей предприятие инвестирует 73,7 млн гривен.