Производство плоского проката в США приносит рекордные прибыли Маржа цен на прокат плоского проката в сталелитейном производстве в США оставалась близкой к исторически высоким уровням, несмотря на повышение цен на металлолом на 70 долл. за тонну.



Разница между ценами на лом премиального качества, поставляемыми на предприятия Среднего Запада США, и отпускными ценами на горячекатаную сталь (HRC) сократилась до 878 долл. США за тонну после завершения мартовских торгов, снизившись с 913 долл. США за тонну в середине. февраля, но все еще более чем вдвое больше, чем 343 долл. год назад.



Увеличение стоимости лома мало повлияло на спред, поскольку ограниченные объемы поставок стали и увеличивающиеся сроки поставки поддерживают ценовое давление на горячекатаный рулон (HRC).



По оценке Argus, цены на HRC со склада на Среднем Западе выросли еще на 30 долл. за тонну, до 1280 долл. за тонну на условиях самовывоза с завода, поскольку нехватка полупроводников еще не повлияла на спрос на сталь, а перебои в техническом обслуживании, вероятно, еще больше будут сдерживать дефицит предложения на рынке стали США.



В апреле North Star BlueScope проведет запланированный простой на своем плоскопрокатном стане в Дельте, штат Огайо, на базе электродуговых печей (EAF). Nucor также проведет плановое техническое обслуживание на своем заводе Gallatin в Кентукки в июне, в то время как металлургическая компания US Steel в мае проведет 25-дневный ремонт доменной печи № 1 на заводе Mon Valley Works в Пенсильвании.



Повторный запуск электродуговой печи JSW Steel USA в Минго Джанкшен, штат Огайо, в этом месяце может помочь частично компенсировать небольшую часть упущенного производства.



Продолжающийся рост спотовых цен на HRC и дальнейший рост на этой неделе уже опередили значительную часть более высоких цен на металлолом. Даже без дополнительного повышения цен на HRC разница между двумя сортами остается исторически высокой.



Сохраняющиеся проблемы с поставками полупроводников и более низкие уровни производства автомобилей в США, вероятно, сохранятся, по крайней мере, до середины апреля, что добавит дальнейшую поддержку росту внутренней торговли ломом черных металлов в США в следующем месяце.



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