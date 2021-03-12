Мечел подвел итоги работы за 2020 год Группа "Мечел" пережила сложившуюся ситуацию в 2020 году достаточно благополучно: не было остановлено ни одно предприятие, были сохранены коллективы, существенно не пересматривали производственные планы



Во второй половине 2020 года, после отмены большей части карантинных ограничений, одним из первых восстановился спрос на металлопродукцию со стороны предприятий строительной отрасли и заводов металлоконструкций. Оживление спроса произошло и в машиностроительном секторе. На этом фоне наблюдался устойчивый рост цен на строительный сортамент как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях.



Общее увеличение продаж рельсового проката на 3% в 2020 году достигнуто вследствие наращивания экспортных поставок, при этом падение на 52% в 4 квартале по отношению к 3 кварталу обусловлено сокращением закупок "Российскими железными дорогами". Реализация балки, швеллера и других видов фасонных профилей, производимых на рельсобалочном стане ЧМК, выросла на 14% в отчетном периоде.



Резкое снижение закупок ж/д осей со стороны российских предприятий транспортного машиностроения привело к уменьшению реализации штамповок "Уральской кузницы" на 66% относительно года ранее. Завод изменил структуру продаж в 2020 году, нарастив долю нержавеющих и жаропрочных штампованных изделий, что позволило увеличить среднюю цену реализации продукции.



Добыча угля предприятиями "Мечела" в 2020 году составила около 16 млн тонн, что на 10% выше, чем годом ранее. Это объясняется ростом вскрышных работ и реализацией программы модернизации горнотранспортного оборудования.



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