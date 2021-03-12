Cеверсталь приостановила создание вместе с Tenaris трубного завода "Cеверсталь" приостановила совместный проект с американской Tenaris по строительству завода по выпуску труб OCTG в ХМАО, сообщил журналистам во время дня инвестора компании гендиректор Александр Шевелев.



"Мы завершили первый этап, который был связан с получением разрешения на строительство, земляными, подготовительными работами. Мы готовы принципиально продолжать этот проект, но в связи с ситуацией на рынках — мы видим, что спрос на трубы снижается, цены существенно упали,— мы приняли решение приостановить реализацию этого проекта",— заявил он.



По словам господина А.Шевелева, внутренняя норма доходности проектов, которые реализует "Cеверсталь", должна быть не менее 25%, а у проекта с Tenaris она сейчас составляет только 15%.



Стороны договорились построить завод в 2019 г. Доля "Cеверстали" должна составить 51%, Tenaris — 49%. Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. тонн продукции в год, оцениваются в 240 млн долл. Предполагалось, что завод будет построен за два года.



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