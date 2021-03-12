ArcelorMittal прекратил поставки г/к рулона на линии цинкования Liberty Steel ArcelorMittal прекратил поставки горячекатаного рулона (HRC) на линии цинкования британской Liberty Steel в Европе, поскольку многие другие поставщики группы также сокращают свои поставки из-за финансовых проблем в компании.



Производительность поставок с линий цинкования в Льеж-Дюделанж была резко снижена после того, как ранее в прошлом году, когда ArcelorMittal прекратил поставки Liberty Steel. Поставки была возобновлены ​​после переговоров. Но компания снова остановила отгрузки подката из-за страха неплатежа из-за финансовых проблем Liberty Steel на фоне банкротства основного кредитора Greensill Capital.



Некоторые клиенты Льеж-Дюделанж ждали материала, который должен был быть доставлен в мае 2020 года, в то время как другие недавно заключили пересмотр контрактов после того, как Liberty пришлось отказаться от ранее заключенных сделок из-за роста цен на сырье.



Теперь Liberty Steel должна будет обеспечить поставки горячекатаного рулона на открытом рынке - в то время, когда предложение чрезвычайно ограничено, а ее финансы под вопросом, - если она хочет выполнить эти пересмотренные сделки в будущем, в зависимости от существующих уровней запасов. Некоторые участники рынка заявили, что текущих запасов хватит только на несколько недель.



Эта новость может поднять цены оцинкованной стали в Европе гораздо выше объявленных недавно ArcelorMittal 920 евро за тонну, если на рынке не появятся конкурентоспособные импортные предложения. Liberty Steel на сегодня является основным производителем оцинковки в Европе.



Liberty временно закроет свой бизнес по производству специальных сталей и уволит персонал на этой неделе, чтобы сэкономить деньги, после того, как в этом месяце компания не смогла закупить достаточное количество лома на условиях аванса, необходимого для подпитки печей. Другие подразделения компании в Европе также находятся в "подвешенном" состоянии.



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