Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal прекратил поставки г/к рулона на линии цинкования Liberty Steel

12.03.21 10:52 , Металлургпром
печать
размер текста:

ArcelorMittal прекратил поставки горячекатаного рулона (HRC) на линии цинкования британской Liberty Steel в Европе, поскольку многие другие поставщики группы также сокращают свои поставки из-за финансовых проблем в компании.

Производительность поставок с линий цинкования в Льеж-Дюделанж была резко снижена после того, как ранее в прошлом году, когда ArcelorMittal прекратил поставки Liberty Steel. Поставки была возобновлены ​​после переговоров. Но компания снова остановила отгрузки подката из-за страха неплатежа из-за финансовых проблем Liberty Steel на фоне банкротства основного кредитора Greensill Capital.

Некоторые клиенты Льеж-Дюделанж ждали материала, который должен был быть доставлен в мае 2020 года, в то время как другие недавно заключили пересмотр контрактов после того, как Liberty пришлось отказаться от ранее заключенных сделок из-за роста цен на сырье.

Теперь Liberty Steel должна будет обеспечить поставки горячекатаного рулона на открытом рынке - в то время, когда предложение чрезвычайно ограничено, а ее финансы под вопросом, - если она хочет выполнить эти пересмотренные сделки в будущем, в зависимости от существующих уровней запасов. Некоторые участники рынка заявили, что текущих запасов хватит только на несколько недель.

Эта новость может поднять цены оцинкованной стали в Европе гораздо выше объявленных недавно ArcelorMittal 920 евро за тонну, если на рынке не появятся конкурентоспособные импортные предложения. Liberty Steel на сегодня является основным производителем оцинковки в Европе.

Liberty временно закроет свой бизнес по производству специальных сталей и уволит персонал на этой неделе, чтобы сэкономить деньги, после того, как в этом месяце компания не смогла закупить достаточное количество лома на условиях аванса, необходимого для подпитки печей. Другие подразделения компании в Европе также находятся в "подвешенном" состоянии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:16
Cеверсталь приостановила создание вместе с Tenaris трубного завода
11:53
В Германии ждут роста ВВП на 3,7%
11:34
Китай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросы
11:15
Китайская Tsingshan построит в Зимбабве ГОК и метзавод
11:14
Обращение и утилизация отходов должны стать бизнесом - Шпенов
10:35
Thyssenkrupp Steel Europe купит две новые печи с шагающими балками
10:15
BHP планирует увеличить количество постоянных сотрудников
09:57
В апреле УЗ планирует предложить бизнесу единый тариф
09:39
Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на 1,9 трлн долл
09:07
В Украине резко увеличилось количество новых заболеваний коронавирусом
08:58
Китайская TISCO планирует увеличить производство нержавейки
08:04
Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира
11.03.21
19:48
Moody's позитивно оценило покупку Метинвестом шахтоуправления Покровское
17:53
Мотор Сич в ближайшее время вернут в собственность Украины – СНБО
17:35
Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции
17:14
Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра
16:56
ЕЦБ ожидает более быстрого восстановления экономики ЕС в текущем году
16:45
АМКР выделит 100 млн грн на реализацию социальных проектов в Кривом Роге
16:41
Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение
16:18
Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!