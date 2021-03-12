Thyssenkrupp Steel Europe купит две новые печи с шагающими балками Thyssenkrupp Steel Europe заказала в Danieli Centro Combustion поставку двух новых укомплектованных печей с шагающими балками для нагрева стальных слябов на стане горячей прокатки, расположенного в Дуйсбурге.



Проект является частью стратегии Thyssenkrupp до 2030 года, и запуск печей повторного нагрева слябов запланирован на начало 2024 года.



Новая печь с шагающими балками обеспечит высокую производительность при одновременном снижении энергопотребления, выбросов газов и улучшении качества поверхности слябов.



В Danieli заявили, что при производительности в 380 тонн в час при холодной загрузке, до 560 тонн в час при горячей загрузке конструкция и производительность печи будут основаны на максимизации энергоэффективности, расходе топлива и сокращении выбросов.



Оптимизация системы сжигания, которая рассчитана на возможное добавление водорода до 48% по объему (максимальное содержание водорода в смеси около 66%), приведет к увеличению КПД печи и снижению выбросов CO2 примерно до 53 килограмм на тонну стали при непрерывной работе на максимальной загрузке.



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