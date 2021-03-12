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BHP планирует увеличить количество постоянных сотрудников

12.03.21 10:15 , Steelland
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Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP планирует увеличить количество постоянных сотрудников примерно до 60-80% от общей численности персонала в ближайшие несколько лет, чтобы повысить безопасность и производительность. Об этом рассказал генеральный директор компании Майк Генри на брифинге для инвесторов.

В настоящее время постоянный персонал составляет 30-40% от общей численности персонала BHP, а остальные работают по контрактам или нанимаются через фирмы по найму рабочей силы.

Представители профсоюзов отметили, что это позволит BHP сэкономить за счет исключения посредников и стандартизации оплаты труда.

В отличие от своего конкурента Fortescue, который делает ставку на водород как основную опору для будущего роста, М.Генри сказал, что подобный шаг не будет иметь стратегического смысла для BHP, учитывая ее технические возможности и склонность к риску.

Тем не менее компания изучает водород, чтобы сократить выбросы в производственных процессах и помочь своим клиентам-производителям стали в разработке технологий для снижения выбросов.

"Мы верим, что для водорода настанет свое время, - сказал М.Генри. - Для водорода в сталеплавильном производстве в настоящее время экономика является довольно сложной".

МинПром

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