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Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на 1,9 трлн долл

12.03.21 09:39
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Президент США Джо Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на фоне пандемии на 1,9 трлн долл., сообщает Reuters.

Церемония подписания состоялась в Белом доме в четверг, 11 марта. Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

"Этот исторический документ поможет восстановить позвоночник (основу.— Ред) этой страны",— сказал Байден.

Средства будут выделены непосредственно на борьбу с пандемией, в частности на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Деньги, в частности, пойдут на индивидуальные выплаты по $1,4 тыс.— на это предусмотрено $400 млрд. Еще $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.

МинПром

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