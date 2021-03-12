Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на 1,9 трлн долл

Президент США Джо Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на фоне пандемии на 1,9 трлн долл., сообщает Reuters.
Церемония подписания состоялась в Белом доме в четверг, 11 марта. Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
"Этот исторический документ поможет восстановить позвоночник (основу.— Ред) этой страны",— сказал Байден.
Средства будут выделены непосредственно на борьбу с пандемией, в частности на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Деньги, в частности, пойдут на индивидуальные выплаты по $1,4 тыс.— на это предусмотрено $400 млрд. Еще $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.