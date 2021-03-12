Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине резко увеличилось количество новых заболеваний коронавирусом

12.03.21 09:07
печать
размер текста:

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 4 630 человек, умерло 230 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 843 человека; летальных случаев — 230; выздоровело — 4 630 человек", — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, 27 915 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 214 876 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г.Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 2

...
Новости партнеров
новости
10:35
Thyssenkrupp Steel Europe купит две новые печи с шагающими балками
10:15
BHP планирует увеличить количество постоянных сотрудников
09:57
В апреле УЗ планирует предложить бизнесу единый тариф
09:39
Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на 1,9 трлн долл
08:58
Китайская TISCO планирует увеличить производство нержавейки
08:04
Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира
11.03.21
19:48
Moody's позитивно оценило покупку Метинвестом шахтоуправления Покровское
17:53
Мотор Сич в ближайшее время вернут в собственность Украины – СНБО
17:35
Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции
17:14
Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра
16:56
ЕЦБ ожидает более быстрого восстановления экономики ЕС в текущем году
16:45
АМКР выделит 100 млн грн на реализацию социальных проектов в Кривом Роге
16:41
Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение
16:18
Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения
15:56
Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн
15:40
Украину разделят на 10 функциональных зон
15:20
Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности
15:03
Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте
14:52
Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей
14:49
Энергоатом сменил прибыль на убыток
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!