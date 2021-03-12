Китайская TISCO планирует увеличить производство нержавейки

Китайская металлургическая компания Taiyuan Iron and Steel (входит в Baowu Steel Group), второй по величине производитель нержавеющей стали в стране, планирует нарастить объёмы производства.
К концу 2023 года TISCO рассчитывает выпускать по 15 млн. тонн нержавеющей стали за год, к концу 2025 года - по 18 млн. тонн (результат 2020 года - 4,19 млн. тонн), сообщает Reuters.
Увеличение объёмов в TISCO хотят обеспечить, в том числе, за счёт совместных проектов как с отечественными партнёрами, так и зарубежными. Также в числе ключевых задач - снижение себестоимости продукции, обновление производственных технологий, повышение конкурентоспособности компании и укрепление её позиций на международном рынке.
В настоящее время мощности TISCO составляют более 10 млн. тонн стали в год.