Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китайская TISCO планирует увеличить производство нержавейки

12.03.21 08:58 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Китайская металлургическая компания Taiyuan Iron and Steel (входит в Baowu Steel Group), второй по величине производитель нержавеющей стали в стране, планирует нарастить объёмы производства.

К концу 2023 года TISCO рассчитывает выпускать по 15 млн. тонн нержавеющей стали за год, к концу 2025 года - по 18 млн. тонн (результат 2020 года - 4,19 млн. тонн), сообщает Reuters.

Увеличение объёмов в TISCO хотят обеспечить, в том числе, за счёт совместных проектов как с отечественными партнёрами, так и зарубежными. Также в числе ключевых задач - снижение себестоимости продукции, обновление производственных технологий, повышение конкурентоспособности компании и укрепление её позиций на международном рынке.

В настоящее время мощности TISCO составляют более 10 млн. тонн стали в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
Thyssenkrupp Steel Europe купит две новые печи с шагающими балками
10:15
BHP планирует увеличить количество постоянных сотрудников
09:57
В апреле УЗ планирует предложить бизнесу единый тариф
09:39
Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на 1,9 трлн долл
09:07
В Украине резко увеличилось количество новых заболеваний коронавирусом
08:04
Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира
11.03.21
19:48
Moody's позитивно оценило покупку Метинвестом шахтоуправления Покровское
17:53
Мотор Сич в ближайшее время вернут в собственность Украины – СНБО
17:35
Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции
17:14
Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра
16:56
ЕЦБ ожидает более быстрого восстановления экономики ЕС в текущем году
16:45
АМКР выделит 100 млн грн на реализацию социальных проектов в Кривом Роге
16:41
Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение
16:18
Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения
15:56
Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн
15:40
Украину разделят на 10 функциональных зон
15:20
Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности
15:03
Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте
14:52
Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей
14:49
Энергоатом сменил прибыль на убыток
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!