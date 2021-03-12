Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира

12.03.21 08:04
печать
размер текста:

Завершила работу четвертая сессия парламента КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Из-за эпидемиологической ситуации она продлилась неделю вместо обычных десяти дней.

Депутаты одобрили план 14-й пятилетки на 2021–2025 годы, а также утвердили цели развития до 2035 года. Основной акцент очередной пятилетки будет сделан на укреплении независимости КНР в технологической сфере — от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий.

Как сообщает Wall Street Journal, по окончании пятилетки Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира, а к 2035 году совершить значительный прорыв в инновациях. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение пяти лет. Это поможет сократить зависимость от иностранного рынка технологий, в частности от американского: США при президенте Дональде Трампе ограничивали возможности для сотрудничества с Китаем.

Развитие технологий должно привести к увеличению ВВП. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на съезде заявил, что в 2021 году рост будет чуть больше 6%. В 2020 году на фоне пандемии рост ВВП Китая достиг минимального значения за 45 лет и составил 2,3%. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2035 году размер национальной экономики и ВВП на душу населения удвоятся, а 14-я пятилетка должна привести Китай к статусу страны с высоким уровнем дохода (более $12,5 тыс. в год на человека).

Одним из элементов развития станет урбанизация. Создание сверхкрупных городских агломераций должно обеспечить устойчивый рост регионов. Сейчас в КНР насчитывается пять крупнейших агломераций — Пекин, Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В самом густонаселенном из них, Шанхае, проживают 27,8 млн человек. Также власти намерены поддерживать внутреннюю миграцию. Жителям сельских районов, отправляющимся в города на заработки, будет представлена социальная помощь.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
19:48
Moody's позитивно оценило покупку Метинвестом шахтоуправления Покровское
17:53
Мотор Сич в ближайшее время вернут в собственность Украины – СНБО
17:35
Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции
17:14
Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра
16:56
ЕЦБ ожидает более быстрого восстановления экономики ЕС в текущем году
16:45
АМКР выделит 100 млн грн на реализацию социальных проектов в Кривом Роге
16:41
Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение
16:18
Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения
15:56
Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн
15:40
Украину разделят на 10 функциональных зон
15:20
Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности
15:03
Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте
14:52
Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей
14:49
Энергоатом сменил прибыль на убыток
14:33
Законопроект о промвыбросах все еще содержит коррупционные риски – депутат
14:11
НБУ назвал причины роста цен
13:59
Nucor построит трубный завод на Среднем Западе США
13:37
В 2020 году Индонезия на треть сократила импорт стали
13:33
Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия
13:23
Нацбанк должен стимулировать рост экономики - Шпенов
10.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!