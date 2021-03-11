Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции Днепровский металлургический комбинат в феврале 2021 года снизил объемы выпуска товарной металлопродукции на 36 020 тонн, до 192 813 тонн, информирует планово-экономическое управление комбината.



В прошлом месяце плановое задание выполнено только в прокатном цехе. Рабочие агломерационного, доменного и конверторного производств отработали в "минус".



В агломерационном цехе произведено 284 736 тонн агломерата, это 91,9% от доведенного задания.



При плане 181 906 тонн чугуна в течение февраля произведено 171 040 тонн - на 6,0% меньше запланированного.



Задача по выплавке стали выполнена на 96,2%, произведено 193 280 тонн, что на 7702 тонны меньше плана. В общем выпуске стали количество товарной составляла 129 929 тонн при плане 138 017 тонн.



Общий выпуск проката за прошлый месяц – 70 065 тонн (3175 тонн к плану).



Днепровский металлургический комбинат в течение февраля отгрузил заказчикам 195 707 тонн товарной металлопродукции, что на 7 731 тонну (3,8%) меньше установленного задания.



На заводе не стали пояснять причины такого резкого снижения производственных показателей.



Напомним, что в январе 2021 года Днепровский меткомбинат произвел 228 833 тонны товарной металлопродукции. Это на 8 442 тонны больше, чем было запланировано. Отгрузки составили 225 425 тонн товарной металлопродукции.



ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов Украины по объёмам производства и реализации металлопродукции.



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