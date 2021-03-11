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Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра

11.03.21 17:14 , Металлургпром
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Второй по величине производитель стали в Германии Salzgitter в четверг начал производить водород с использованием энергии ветра на своем заводе в одноименном городе в Нижней Саксонии с целью сокращения выбросов углекислого газа (CO2) в своих производственных процессах в долгосрочной перспективе.

"Теперь мы технически в состоянии добиться значительного сокращения выбросов CO2 с помощью водорода", - заявил на пресс-конференции генеральный директор Хайнц Йорг Фурманн.

На металлургический завод в Зальцгиттере приходится 1% выбросов CO2 в Германии.

Первые объемы "зеленой" стали появятся в продаже с конца 2022 года, и клиенты уже выстроились в очередь, сказал Фурманн, добавив, что цены обязательно должны вырасти.

Компания Salzgitter сделала декарбонизацию своих процессов в Германии своей стратегической целью и прогнозирует, что к 2050 году ее производство будет декарбонизировано на 95%.

Сталелитейная компания в сотрудничестве с энергокомпанией Avacon, входящей в группу E.ON, установила на площадке семь ветряных турбин мощностью 30 мегаватт (МВт), которые будут передавать энергию ветра на электролизный завод.

Стоимость турбин и электролизеров составила около 50 млн евро. Государственный банк KfW частично профинансировал проект.

Германия начала крупномасштабные усилия по разработке "зеленого" водорода, производимого из воды путем электролиза с использованием возобновляемых источников энергии, для разработки альтернативных видов топлива и защиты ключевых отраслей промышленности от закрытия, когда необходимо достичь целей по защите климата.

Напомним, что сегодня Европейский парламент 10 марта 2021 года большинством голосов поддержал введение «углеродного» налога (т.н. механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), который защитит европейские компании от дешевого импорта из тех стран, которые не занимаются декарбонизацией экономики.

МинПром

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