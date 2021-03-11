Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕЦБ ожидает более быстрого восстановления экономики ЕС в текущем году

11.03.21 16:56
печать
размер текста:

Европейский центральный банк улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году и ухудшил прогноз на 2022 год. Об этом сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Прогноз на 2023 год оставлен без изменений, передает Интерфакс-Украина.

Регулятор ожидает роста ВВП еврозоны в 2021 году на 4% по сравнению с декабрьским прогнозом, предусматривавшим рост экономики на 3,9%.

В 2022 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 4,1%, тогда как декабрьский прогноз Центробанка предусматривал рост экономики на 4,2%.

Рост экономики еврозоны в 2023 году, вероятно, составит 2,1%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне, согласно мартовским прогнозам, в 2021 году составит 1,5%, в 2022 году - 1,2%, в 2023 году - 1,4%.

Таким образом, ЕЦБ оставил неизменным декабрьский прогноз на 2023 год, прогнозы на 2021 и 2022 годы были пересмотрены в сторону повышения - с 1% и 1,1% соответственно.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Мотор Сич в ближайшее время вернут в собственность Украины – СНБО
17:35
Днепровский меткомбинат в феврале снизил объемы выпуска продукции
17:14
Salzgitter начал производить водород с использованием энергии ветра
16:45
АМКР выделит 100 млн грн на реализацию социальных проектов в Кривом Роге
16:41
Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение
16:18
Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения
15:56
Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн
15:40
Украину разделят на 10 функциональных зон
15:20
Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности
15:03
Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте
14:52
Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей
14:49
Энергоатом сменил прибыль на убыток
14:33
Законопроект о промвыбросах все еще содержит коррупционные риски – депутат
14:11
НБУ назвал причины роста цен
13:59
Nucor построит трубный завод на Среднем Западе США
13:37
В 2020 году Индонезия на треть сократила импорт стали
13:33
Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия
13:23
Нацбанк должен стимулировать рост экономики - Шпенов
12:44
Метинвест намерен интегрировать Покровское в состав группы для усиления синергии
12:30
JSW Steel возобновила выплавку стали на американском заводе
10.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!