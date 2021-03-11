Thyssenkrupp решил уволить еще 750 работников стального подразделения Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания Thyssenkrupp в среду заявила, что сократит еще 750 рабочих мест в своем сталелитейном подразделении, чтобы смягчить последствия кризиса с коронавирусом, через несколько недель после того, как переговоры о продаже подразделения британской Liberty Steel остановились.



Последние сокращения привели к тому, что общее количество увольнений достигло почти 12 000, поскольку конгломерат медленно выходит из многолетнего кризиса, когда он продает свое лифтовое подразделение, чтобы обеспечить свое выживание.



"Соглашение поможет ограничить финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса, - сказал финансовый директор Thyssenkrupp Клаус Кейсберг. - Это предпосылка для обеспечения устойчивого будущего для сталелитейной промышленности и ключевой элемент надежной бизнес-модели в будущем".



После прекращения переговоров о продаже с Liberty Thyssenkrupp теперь сосредотачивается на сокращении затрат на своем сталелитейном подразделении, втором по величине в Европе, чтобы догнать конкурентов, надеясь в конечном итоге зарегистрировать бизнес или объединить его с аналогичным предприятием.



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