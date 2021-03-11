Реки могут стать выгодным логистическим решением для бизнеса - мнение Внутренний водный транспорт может стать одним из самых выгодных логистических решений для бизнеса. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



По словам политика, он дает альтернативные возможности для перевозки промышленных грузов. Это особенно актуально для отраслей, ориентированных на экспорт, таких как металлургия. За 11 месяцев 2020 года объем перевозок металлопродукции по рекам составил около 1,6 млн т. Причем потребность в использовании этого способа логистики у металлургов растет. Постоянный дефицит грузовых вагонов и непрозрачная тарифная политика "Укрзализныци" создают препятствия для экспортеров.



"Важной новеллой этого навигационного сезона будет разрешение работать в украинских внутренних водах судам под иностранными флагами. Знаю, что у этого положения Закона есть много противников, которые утверждают, что таким образом иностранные компании не дадут работать украинским. Промышленники считают, что таким образом определенное лобби пытается вернуть старую систему, которая строилась на необходимости оформлять многочисленные разрешения и платить коррупционные поборы", - сказал он.



По мнению С.Магеры, возможность иностранным судам ходить по украинским рекам снимает с повестки дня былую бюрократическую рутину и даст возможность за счет роста предложения на рынке речных перевозок оптимизировать тарифы для экспортеров. Но чтобы система речного транспорта в Украине заработала на полную мощность необходимо сделать намного больше. Нужны масштабные государственные инвестиции в строительство логистических хабов и модернизацию инфраструктуры. Это сделает речную логистику более дешевой и удобной для бизнеса.



"Что касается самого закона, то, как и большинство действующих нормативно-правовых актов, он не идеальный. Его нужно дорабатывать, как по таким значимым вопросам, как регулирование тарифов на перевозки, так и касательно более мелких вопросов. Я вижу это как совместную задачу власти и бизнеса. Будущее отрасли речной отрасли лежит в плоскости государственно-частного партнерства", - уверен С.Магера.



МинПром



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