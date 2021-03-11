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Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн

11.03.21 15:56 , Бизнес Цензор
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По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятия за 12 месяцев 2020 года, сообщает экспертная организация StateWatch.

Согласно отчетности, в четвертом квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на "Энергоатоме" составило 33,82 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата руководителя компании достигла 241,5 тыс. грн, одного члена правления компании – 236,7 тыс. грн, административного персонала – 49,5 тыс. грн, работника – 31,9 тыс. грн.

С марта 2020 год обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Как сообщалось, в декбаре 2020 года П.Котин заявлял, что по итогам 2020 года "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка.

Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

МинПром

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