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Украину разделят на 10 функциональных зон

11.03.21 15:40 , Бизнес Цензор
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Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.
Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышев в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал А.Чернышев.

Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

горные территории Украинских Карпат;
макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы;
пограничные территории в неблагоприятных условиях;
временно оккупированные территории Украины;
природоохранные территории;
городские агломерации;
центры экономического развития;
монофункциональные старопромышленные города;
сельские территории в неблагоприятных условиях.

МинПром

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