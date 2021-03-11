Украину разделят на 10 функциональных зон

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.
Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышев в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.
Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал А.Чернышев.
Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
горные территории Украинских Карпат;
макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы;
пограничные территории в неблагоприятных условиях;
временно оккупированные территории Украины;
природоохранные территории;
городские агломерации;
центры экономического развития;
монофункциональные старопромышленные города;
сельские территории в неблагоприятных условиях.