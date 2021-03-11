Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности В феврале Рада отправила законопроект № 4167 о выбросах СО2 на доработку. Ко второму чтению необходимо внести ряд изменений, в том числе учесть положения альтернативного з/п 4167-1, который более полно соответствует экономической действительности и требованиям бизнеса, считает народный депутат Муса Магомедов.



"Учитывая тот факт, что Украина твердо взяла на себя обязательства идти по пути "зеленого перехода", такой закон, безусловно, нужен. Но он не должен наносить вред промышленности. А как иначе понять логику авторов документа, которые наполнили его жесткими санкциями и штрафами за различные нарушения? И ни слова о стимулах", - сказал он.



По мнению М.Магомедова, законопроект создает прекрасные возможности для развития коррупции в сфере экологии. Согласно тексту документа, Минприроды может самостоятельно, без решения суда, аннулировать интегрированные разрешения на выбросы. Таким образом, чиновник может одним росчерком пера остановить любое производство, даже есть оно имеет беспрерывный цикл.



"Не менее странным выглядит тот факт, что законопроект регулирует те виды деятельности, для которых не существует европейских выводов о лучших доступных технологиях, а именно - подземные горные работы и открытую добычу полезных ископаемых. По каким критериям они будут регулироваться? Похоже, ответ на этот вопрос также будет предоставлен чиновникам", - отметил он.



Нардеп также обратил внимание на то, что авторы законопроекта № 4167 дали украинской промышленности всего 7 лет на "зеленый переход". Для сравнения, предприятия ЕС в условиях мощной фискальной и кредитной поддержки со стороны властей не смогли справиться с этой задачей за 30 лет. Эксперты считаю, что переход на новые европейские экостандарты обойдется украинской промышленности в 10 млрд долл. Где взять такие деньги промышленники не знают.



"Сегодня вся национальная промышленность ждет доработки законопроекта о выбросах. Во-первых, необходимо увеличить сроки для осуществления "зеленого перехода" как минимум до 15 лет. Во-вторых, обеспечить переход на интегрированные разрешения уже после окончания срока действующих разрешений. В-третьих, следует разработать механизмы для стимулирования производств, которые осуществляют экомодернизацию", - считает он.



"И последнее, очень важно, на мой взгляд, понять, что "зеленый переход" - это глобальный экономический, а не чисто экологический тренд. Поэтому, наверное, правильно будет лишить Минприроды монополии на регулирование этого вопроса", - добавил М.Магомедов.



МинПром



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