Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте

11.03.21 15:03
печать
размер текста:

Европейский парламент 10 марта 2021 года большинством голосов поддержал введение "углеродного" налога (т.н. механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), который защитит европейские компании от дешевого импорта из тех стран, которые не занимаются декарбонизацией экономики.

Согласно сообщению ЕП, за принятие соответствующей резолюции проголосовало 444 евродепутатов, против – 44 и воздержались - 181

Напомним, что ранее, 5 февраля Комитет по вопросам окружающей среды Европарламента принял резолюцию за расширение сферы действия "углеродного" налога. Теперь наряду с импортной продукцией электроэнергетической, цементной, металлургической и химической промышленности под действие CBAM должны попадать завозимые на территорию ЕС товары нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и алюминиевой отрасли. Эти сектора экономики совокупно выбрасывают 94% всех СО2 в Евросоюзе.

CBAM – это часть программы Европейского зеленого курса (EU Green Deal), согласно которому к 2050 году Европа планирует достичь климатической нейтральности. Кроме того, взимание углеродного налога с этих импортируемых товаров позволит предотвратить т.н. carbon leakage – переноса климатически вредного производства из ЕС в страны, которые не стремятся к радикальному сокращению парниковых выбросов. Кроме того, СВАМ будет стимулировать такие страны к декарбонизации собственной экономики, как предусматривает Парижское соглашение.

Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года. Введение самого углеродного налога запланировано не позднее 1 января 2023 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:56
Энергоатом получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн
15:40
Украину разделят на 10 функциональных зон
15:20
Законопроект о выбросах должен содержать стимулы для промышленности
14:52
Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей
14:49
Энергоатом сменил прибыль на убыток
14:33
Законопроект о промвыбросах все еще содержит коррупционные риски – депутат
14:11
НБУ назвал причины роста цен
13:59
Nucor построит трубный завод на Среднем Западе США
13:37
В 2020 году Индонезия на треть сократила импорт стали
13:33
Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия
13:23
Нацбанк должен стимулировать рост экономики - Шпенов
12:44
Метинвест намерен интегрировать Покровское в состав группы для усиления синергии
12:30
JSW Steel возобновила выплавку стали на американском заводе
12:12
В конце февраля китайские металлурги увеличили выплавку стали
11:56
ЕС заявил о поддержке санкций США против Коломойского
11:42
Несмотря на беспрецедентные меры от АМКУ Метинвест развивает ШУ Покровское
11:32
НКРЭКУ наложила на энергохолдинг ДТЭК штраф в 5,1 млн грн
11:17
Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из Украины
10:51
Кабмин согласовал приватизацию еще 8 госпредприятий
10:36
В Раду подан законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ
10.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!