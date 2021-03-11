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Перу нараcтит производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей

11.03.21 14:52 , Металлоснабжение и сбыт
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В 2021 г. в Перу возобновится рост производства меди. По прогнозу Хайме Галвеса, министра энергетики и горнодобывающей промышленности страны, его объем увеличится на 16,3% по сравнению с 2020 г. и достигнет рекордных 2,5 млн т.

В прошлом году в Перу, занимающем второе место в мире по добыче меди, производство сократилось на 12,5%, до 2,15 млн т вследствие остановки части мощностей во время эпидемии коронавируса.

По словам Х.Галвеса, Перу будет наращивать производство меди благодаря вводу в строй новых мощностей. Так, в апреле-мае перуанско-чилийская компания Minsur должна начать добычу сырья на руднике Minas Justa, мощность которого составит около 100 тыс. т меди в концентрате в год.

Министр прогнозирует, что в 2023 г. производство меди в Перу может достигнуть 3 млн. т, но для этого необходима, в первую очередь, политическая стабильность. При этом очередные президентские выборы в стране состоятся 11 апреля текущего года.

МинПром

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