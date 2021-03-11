НБУ назвал причины роста цен В феврале 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%. Это прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.



Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ) относительно инфляции.



Как отмечается в обзоре, в феврале увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г/г). Весомым фактором ускорения цен в соответствующей группе товаров стал дальнейшее перенос эффектов от низких прошлогодних урожаев в Украине и в мире. В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки.



Темпы удорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца (2,6% г/г). С одной стороны, замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки. С другой - ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и замедлилось падение цен и на домашний текстиль электронику. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось, говорится в обзоре.



Кроме того, темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились (до 6,9% г/г). Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат, в том числе на оплату труда, ускорили удорожание услуг заведений общественного питания, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов. В то же время замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета.



Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 9,7% г/г). Вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, в первую очередь курятина и говядина, а также молоко и яйца. Из-за высоких мировых цен и плохих урожаи сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука. Из-за сокращения запасов быстрее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях. Кроме того, замедлилось удешевление овощей борщового набора из-за уменьшения их запасов, говорится в обзоре.



Рост административно регулируемых цен ускорился (до 12,1% г/г). Цены на алкоголь продолжили расти, в частности, из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе. Несмотря на дальнейшее снижение тарифов газоснабжающими компаниями, темпы роста стоимости природного газа увеличились за счет эффекта низкой базы сравнения. Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.



Рост цен на топливо возобновился (на 4,4% г/г по сравнению с падением на 4,7% г/г в январе) из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения, отметили в НБУ.



Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.



Отметим, в госбюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.



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