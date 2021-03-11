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Nucor построит трубный завод на Среднем Западе США

11.03.21 13:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская металлургическая корпорация Nucor приняла решение о строительстве нового трубного завода в одном из штатов Среднего Запада, который считается компанией одним из своих приоритетных рынков.

Объем инвестиционного проекта оценивается в $164 млн. Предполагается, что производственная мощность предприятия составит около 225 тыс. т в год. Его ввод в строй предварительно намечен на 2023 г.

Как сообщает Nucor, новое предприятие будет выпускать профильные трубы для строительной отрасли и машиностроения, а также оцинкованные трубы для крепления солнечных панелей. По словам генерального директора Nucor Леона Топалиана, благодаря строительству нового завода компания получит дополнительный источник спроса на листовой прокат, выпуск которого она недавно увеличила.

В настоящее время трубное подразделение компании Nucor Tubular Group состоит из восьми предприятий, приобретенных после 2016 г. Их совокупная мощность составляет около 1,24 млн. т в год.

МинПром

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