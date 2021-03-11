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В 2020 году Индонезия на треть сократила импорт стали

11.03.21 13:37 , Металлоснабжение с сбыт
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Как сообщает Министерство промышленности Индонезии, в 2020 г. национальный импорт стальной продукции и полуфабрикатов сократился на 34% или на 1,20 млн. т по сравнению с предыдущим годом до 3,46 млн. т.

Большая часть этого снижения пришлась на закупки листового проката. В 2020 г. в Индонезию поступило из-за рубежа 1,18 млн. т горячекатаной и 591,6 тыс. т холоднокатаной продукции по сравнению с соответственно 1,64 млн. т и 918,0 тыс. т в 2019 г.

Сужению импорта способствовало, прежде всего, расширение национального производства. В 2020 г. в Индонезии было произведено 11,58 млн. т стали, что на 30,3% превысило показатель годичной давности.

Как заявляет правительство страны, в 2021 г. импорт стальной продукции должен сократиться еще на 50% по сравнению с предыдущим годом, до около 1,8-1,85 млн. т. Кроме того, Индонезия расширяет экспорт стальной продукции, прежде всего, нержавеющей стали, заготовки и листового проката.

МинПром

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