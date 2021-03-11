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Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия

11.03.21 13:33
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Иск " Черкассыоблэнэнерго" о судебном банкротстве Черкасского "Азота" никак не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Как подчеркивается в сообщении, Черкасский "Азот" выпустит и отгрузит столько удобрений, сколько было запланировано. "Все 100% контрактов будут выполнены. Компания готова отстаивать свою правоту в судах, так как ранее Фонд государственного имущества в одностороннем порядке заблокировал действие целого ряда мировых соглашений между "Черкассыоблэнэнерго" и «Азотом», согласно которым погашались долги предприятия", - отмечают в компании.

"Новому менеджменту облэнерго и ФГИ, который в этом деле отдает команды, нужно определиться: их интересует погашение задолженности в рамках договоренностей с предприятием или реализация очередного пиар-плана", - добавили в Group DF.

В сообщении подчеркивается, что способы, сроки и порядок погашения задолженности могут быть определены только в рамках переговоров об условиях конвертации долга, и исключительно за переговорным столом. В то же время любое давление на предприятие является недопустимым и деструктивным с точки зрения перспектив решения проблемы.

В Group DF обратили внимание на то, что "Черкассыоблэнерго" "забыло" проинформировать общественность о наличии задолженности в размере более 600 млн. грн перед "Азотом". Этот долг также требует погашения.

"Для любой компании и любого операционного директора (и "Черкассыоблэнэнерго", на наш взгляд, не является исключением) всегда более приемлемо иметь на столе чёткий и понятный план погашения долга и поэтапный возврат денег, вместо растянутых на годы судебных споров", - говорится в заявлении.

Group DF также указывает, что разбирательства, подобные тому, что было инициировано "Черкассыоблэнерго" в отношении Черкасского "Азота", длятся годами. Компания заявляет о готовности к данному спору, однако вынуждена констатировать, что данный подход значительно снижает шансы урегулирования имеющегося долга в перспективе ближайших нескольких лет.

МинПром

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