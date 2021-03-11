Нацбанк должен стимулировать рост экономики - Шпенов Опыт экономически развитых стран показал, что наилучшие результаты долгосрочного экономического роста достигаются там, где происходит стимулирования промышленности, как стержня реальной экономики. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он подчеркнул, что украинский Нацбанк никогда не ставил перед собой такой задачи. Однако, такая позиция может оказаться ошибочной, считает нардеп



"Независимость НБУ – важное достижение в современной украинской истории. Но посмотрите, что происходит с нашей экономикой с 2014 года. Российская агрессия, аннексия Крыма, карантинный кризис, - все они, безусловно, подкосили перспективы развития Украины. Это форс-мажоры, "черные лебеди", которых невозможно было точно спрогнозировать", - сказал политик.



"И что же нам сейчас делать?! Добиваться макроэкономической стабильности, как написано в книжках? Но там нет ничего про потерю территорий и глобальные пандемии. Мир меняется очень стремительно и неожиданно даже для развитых стран. Для того чтобы возродить нашу экономику и совершить прыжок «из третьего мира в первый» необходимы новые подходы и парадигмы", - добавил он.



По мнению Д.Шпенова, одним из таких подходов может стать кардинальная реформа роли Нацбанка в развитии национальной экономики. Необходимо на законодательном уровне усилить его ответственность за совместное с правительством стимулирование экономического роста. В первую очередь, - промышленного производства. Для этого следует изменить Закон об НБУ, считает политик.



"Национальной промышленности необходимо много дешевых кредитных ресурсов. Чтобы выйти из кризиса, встать на ноги, освоить новые технологии, совершить "зеленый переход" и укрепить свои конкурентные позиции в мире. Если оставить все как есть, мы сохраним стабильность, но только это будет стабильное место "на галерке" глобальной экономики", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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