Метинвест намерен интегрировать Покровское в состав группы для усиления синергии "Метинвест" намерен интегрировать ШУ "Покровское" и Свято-Варваринскую обогатительную фабрику в состав группы для усиления синергии. Об этом пишет МинПром в статье "За углем в Покровск".



Как известно, ранее до половины потребностей "Метинвеста" в коксующихся углях удовлетворялось за счет поставок из входящей в состав холдинга компании "Краснодонуголь", но после потери контроля над ней пришлось существенно увеличивать поставки из-за рубежа. В частности, украинские заводы "Метинвеста" начали забирать объемы у американской United Coal Company, которые ранее продавались на рынке США. Естественно, что сопряженное с ростом логистических затрат увеличение импорта негативно сказывалось на рентабельности металлургического бизнеса группы и поэтому "Метинвест" обратил свой взгляд на расположенное на границе Донецкой и Днепропетровской областей ШУ "Покровское".



В том же 2018 году группа "Метинвест" приобрела 24,77% акций ШУ "Покровское" за 190 млн долларов, а также получила опцион на покупку оставшихся акций у других соинвесторов. После этого ситуация на предприятии заметно улучшилась – численность персонала сразу выросла на 300 человек, добыча угля за год выросла на 1 млн тонн. А в 2020 году производственные показатели Покровского по добыче коксующегося угля увеличились до 6,2 млн тонн.



Вхождение Покровской угольной группы в состав "Метинвеста" значительно усилит вертикальную интеграцию, снизит зависимость компании от дорогих морских углей и сопутствующих логистических сложностей. В свою очередь для Покровской угольной группы открываются значительные перспективы и возможности как в контексте модернизации и развития производственных мощностей, так и с точки зрения социальных гарантий для горняков.



МинПром



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