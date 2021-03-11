JSW Steel возобновила выплавку стали на американском заводе Индийская компания JSW Steel возобновила выплавку стали на металлургическом заводе Mingo Junction в штате Огайо. Электродуговая печь мощностью 1,5 млн. т в год введена в эксплуатацию после модернизации.



Компания остановила предприятие в июле 2020 г. вследствие падения спроса на стальную продукцию, вызванного эпидемией коронавируса. За время простоя вместо старой ЭДП было установлено новое оборудование от итальянской компании Tenova.



Как заявляет JSW Steel USA, предприятие будет выпускать слябы толщиной до 305 мм. Они будут поставляться на предприятие компании в Техасе по производству толстого листа и сварных труб или перекатываться непосредственно на Mingo Junction.



Вследствие высокого спроса на стальную продукцию в США JSW планирует быстро нарастить выпуск слябов и горячекатаного проката на предприятии. На заводе в Техасе в конце февраля был возвращен в строй толстолистовой стан. Объем выпуска на нем будет превышать 70 тыс. т в месяц.



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