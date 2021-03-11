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Несмотря на беспрецедентные меры от АМКУ Метинвест развивает ШУ Покровское

11.03.21 11:42
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Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" будет развивать предприятия Покровской угольной группы. Об этом пишет МинПром в статье "За углем в Покровск".

Напомним, разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ШУ "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики было получено в октябре прошлого года. При этом АМКУ обязал "Метинвест" 10% продукции на свободный рынок. Как отмечали ранее в компании, это фактически означает, что Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

Тем не менее, компания приняла решение увеличить инвестиции в развитие ШУ "Покровское". В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, это стало возможным благодаря инвестициям "Метинвеста". В частности был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.

Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и теряющих рентабельность мощностей на блоке №10. Для этого необходимо инвестировать в его разработку еще 4 млрд гривен и "Метинвест" уже в качестве полноправного собственника готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

МинПром

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