Несмотря на беспрецедентные меры от АМКУ Метинвест развивает ШУ Покровское Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" будет развивать предприятия Покровской угольной группы. Об этом пишет МинПром в статье "За углем в Покровск".



Напомним, разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ШУ "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики было получено в октябре прошлого года. При этом АМКУ обязал "Метинвест" 10% продукции на свободный рынок. Как отмечали ранее в компании, это фактически означает, что Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.



Тем не менее, компания приняла решение увеличить инвестиции в развитие ШУ "Покровское". В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, это стало возможным благодаря инвестициям "Метинвеста". В частности был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.



Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и теряющих рентабельность мощностей на блоке №10. Для этого необходимо инвестировать в его разработку еще 4 млрд гривен и "Метинвест" уже в качестве полноправного собственника готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



