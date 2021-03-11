Грузоперевозки по Днепру начали расти после 10 месяцев падения Грузовые перевозки на Днепре начали расти после 10 месяцев падения. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".



Так в январе-феврале этого года грузоперевозки достигли почти 789 тыс. тонн, что на 63,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В прошлом году показатель составлял 483 тыс. тонн.



Транспортировка стройматериалов в текущем году увеличилось на 67,7% (с 240,5 тыс. тонн до 403,3 тыс. тонн), зерновых - на 39,2% (с 221,4 тыс. тонн до 308,2 тыс. тонн) , а металлопродукции - на 266,8% (с 21,1 тыс. тонн до 77,4 тыс. тонн). Нефтепродукты этого года рекой пока не перевозили.



"Негативная тенденция прошлого года, наконец прекратилась, а открытие навигации позволит бизнеса активнее работать на реке. Надеемся, что положительная динамика увеличения грузооборота будет сохраняться и в дальнейшем", - сказал исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.



МинПром



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