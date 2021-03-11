ЕС заявил о поддержке санкций США против Коломойского Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - сказал П.Стано.



При этом он указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".



Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против олигарха И.Коломойского.



Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против И.Коломойского, - это только начало. Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме.



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