НКРЭКУ наложила на энергохолдинг ДТЭК штраф в 5,1 млн грн Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила на энергохолдинг ДТЭК штраф в размере 5,1 млн гривен за низкие запасы угля. Данное решение было принято на заседании комиссии в среду, 10 марта, передают Українські Новини.



Согласно материалам к заседанию, НКРЭКУ оштрафовала энергогенерирующие компании "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" за нарушение 6 части статьи 30 закона "О рынке электроэнергии", относительно обязанности производителей электроэнергии с использованием углеводородов иметь необходимые резервы соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии.



Размер штрафа для каждой из компаний составил 1,7 млн гривен.



Кроме того, НКРЭКУ направит материалы проверки Антимонопольному комитету (АМКУ) для проведения собственного расследования как компании, которая имеет признаки монопольного положения в сфере добычи угля и тепловой генерации электроэнергии.



"Также направляем материалы в Министерство энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора. И я также считаю, что то, что произошло или могло произойти - это вопрос национальной безопасности, поэтому направляем вопросы Совету национальной безопасности и обороны", - отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.



Также он добавил, что наложенный штраф является максимальным и НКРЭКУ намерена инициировать увеличение максимального размера штрафа.



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