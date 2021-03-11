Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из Украины

11.03.21 11:17 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство торговли США после проведения повторного расследования приняло решение о продлении на очередной пятилетний срок антидемпинговых пошлин на толстолистовую сталь из России, Украины и Китая под тем предлогом, что отмена тарифа, якобы, приведет к возобновлению демпинговых поставок.

Ставки пошлин оставлены без изменений. Для российских компаний уровень тарифа составляет 185%, для китайских — 128,59% и для украинских — 237,91%. Пошлины на толстый лист из этих трех стран действуют в США с 1997 г.

В другом деле Министерство торговли США также приняло решение продлить действие компенсационных пошлин на трубопроводные сварные трубы из Турции. Ставка и здесь осталась без изменений на уровне до 152,98%.

Также было принято окончательное решение по импорту широкого сортамента бесшовных труб из Чехии. Пошлины в размере от 51,07 до 51,70% вступят в силу, если американская Комиссия по международной торговле определит, что импорт данной продукции наносил ущерб местным производителям. Его решение ожидается в середине апреля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:42
Несмотря на беспрецедентные меры от АМКУ Метинвест развивает ШУ Покровское
11:32
НКРЭКУ наложила на энергохолдинг ДТЭК штраф в 5,1 млн грн
10:51
Кабмин согласовал приватизацию еще 8 госпредприятий
10:36
В Раду подан законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ
10:11
Более широкое привлечение женщин в экономику увеличит мировой ВВП на 20 трлн долл.
10:06
Индия сокращает добычу железной руды
09:43
Грузоперевозки по Днепру начали расти после 10 месяцев падения
09:38
Украинскому ВВП предрекли рост на 4,3% 2021 г.
09:13
Черкассыоблэнерго в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО Азот
08:41
УЗ заявила о почти 9 млрд грн убытков от пассажирских перевозок
08:17
Энергоатом получил штраф за недостаточные объемы продаж э/энергии населению
10.03.21
17:53
Метинвест строит на ИнГОКе современный комплекс циклично-поточной технологии
17:39
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
17:15
УЗ заявила о снижении оборота рабочего парка вагонов до 14,96 суток
16:50
Rio Tinto построит новое предприятие для извлечения теллура
16:35
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
16:13
Промпроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию
15:53
В России резко сократилось число безработных из-за отсутствия мигрантов
15:31
Nippon Steel делает ставку на расширение зарубежных мощностей
15:12
Шмыгаль заявил о монопольном сговоре на рынке продуктов питания
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!