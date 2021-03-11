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Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из Украины
11.03.21 11:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли США после проведения повторного расследования приняло решение о продлении на очередной пятилетний срок антидемпинговых пошлин на толстолистовую сталь из России, Украины и Китая под тем предлогом, что отмена тарифа, якобы, приведет к возобновлению демпинговых поставок.
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