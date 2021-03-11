В Раду подан законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг временно ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из России.



Как передает Укринформ, соответствующий законопроект №5208 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергетической независимости Украины", авторами которого являются нардепы Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Никита Потураев и 42 депутата преимущественно из фракции монобольшинства "Слуга народа", зарегистрирован на сайте парламента.



Авторы предлагают до конца текущего года разрешить НКРЭКУ ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из РФ.



Кроме того, инициируется введение спецпошлины на импорт из России дизеля, сжиженного газа, бензина, угля всех марок (марка Г, антрацит, постный, коксующийся). Размер спецпошлины не уточняется. Соответствующие законопроекты, в случае вступления в силу инициативы в трехмесячный срок, должно разработать правительство.



При этом средства, полученные от спецпошлин, авторы законопроекта предлагают направить на выплаты по зеленому тарифу. Соответствующую иницативу, в случае поддержки предложения депутатов, должно разработать правительство.



В начале февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. По словам председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ А.Геруса, Украина импортирует российскую электроэнергию с целью демонополизации и диверсификации рынка.



"Очень важно, чтобы происходила диверсификация и демонополизация рынка. Когда у нас будет много различных ресурсов, в Украине будет более сильная энергетическая безопасность. Украина будет более надежна с точки зрения обеспеченности электрической энергией. Много укоров есть, что импорт влияет на энергетическую безопасность. Он не влияет, потому что он составляет менее 5%. Такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность", - отметил А.Герус.



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