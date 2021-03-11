Черкассыоблэнерго в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО Азот 9 марта 2021 года ПАО "Черкассыоблэнерго" в судебном порядке начало процедуру банкротства ЧАО "Азот", а также начало взыскание с должника суммы штрафных санкций. Как сообщила пресс-служба облэнерго, общий долга "Азота" перед предприятием составляет около 1,9 млрд грн.



"Учитывая необходимость решения вопроса проблемной задолженности, возникшей вследствие невыполнения "Азотом" своих обязательств перед "Черкассыоблэнерго" на основании договора о поставках электрической энергии №524-213/24 от 24 мая 2005 года, ПАО "Черкассыоблэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Черкасской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве", – сказано в сообщнии.



В соответствии с этим документом, "Черкассыоблэнерго" просит открыть производство по делу о банкротстве ЧАО "Азот", признав ПАО "Черкассыоблэнерго" его кредитором на сумму 1,86 млрд грн.



Кроме того, в феврале 2021 года "Черкассыоблэнерго" подало иски в Хозяйственный суд Черкасской области к ЧАО "Азот" о взыскании штрафных санкций по невыплате основного долга на сумму в 371 млн грн.



В компании также сообщили, что 3 марта в связи с неудовлетворительными результатами работы Государственной исполнительной службы по взысканию задолженности с ЧАО "Азот" согласно предыдущих решений суда "Черкассыоблэнерго" также приняло решение о передаче работы по взысканию долгов на сумму около 700 млн грн от Государственной исполнительной службы к частному исполнителю.



ПАО "Черкассыоблэнерго" (ЧкОЭ) – публичное акционерное общество со штаб-квартирой в Черкассах, которое специализируется на распределении электроэнергии потребителям Черкасской области. Фонд госимущетсва управляет 46% акций, а еще 25% в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО").



Как сообщалось, по результатам 2020 года чистая прибыль компании составила 12,5 млн грн, что на 15% больше, чем в 2019 году. Чистый доход предприятия в 2020 году увеличился на 33% – до 1,7 млрд грн.



При этом Фонд госимущества объявил о проведении 31 марта внеочередного собрания акционеров ПАО "Черкассыоблэнерго", в ходе которого ФГИ инициирует избрание с 1 апреля Вячеслава Горобца новым главой компании вместо действующего председателя правления ПАО Олега Самчука.



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