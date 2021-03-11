Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ заявила о почти 9 млрд грн убытков от пассажирских перевозок

11.03.21 08:41 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Убытки АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок в 2020 году увеличились на 26% – до 8,7 млрд грн. Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления компании Владимир Жмак, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сфера пассажирских перевозок больше всего пострадала из-за карантинных ограничений в связи с пандемией. Так, пассажиропоток в 2020 году уменьшился на 56% – до 68 млн пассажиров.

"Активы "Укрзализныци" – как локомотивы, так и вагоны – изношены на 90%. Без обновления эксплуатационный парк пассажирских вагонов до 2030 года сократится на 77%, до 567 вагонов. Поэтому мы благодарны и правительству, и Верховной Раде, и президенту, что в этом году впервые за время независимости государство предусмотрело в госбюджете 4 млрд грн на обновление состава", – добавил В.Жмак.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам работы в 2020 году получило 11,5 млрд грн убытка.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% – до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:17
Энергоатом получил штраф за недостаточные объемы продаж э/энергии населению
10.03.21
17:53
Метинвест строит на ИнГОКе современный комплекс циклично-поточной технологии
17:39
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
17:15
УЗ заявила о снижении оборота рабочего парка вагонов до 14,96 суток
16:50
Rio Tinto построит новое предприятие для извлечения теллура
16:35
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
16:13
Промпроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию
15:53
В России резко сократилось число безработных из-за отсутствия мигрантов
15:31
Nippon Steel делает ставку на расширение зарубежных мощностей
15:12
Шмыгаль заявил о монопольном сговоре на рынке продуктов питания
14:51
Кабмин одобрил проект стратегии экономбезопасности
14:35
ВВП Украины падает и в 2021 году
14:15
В США растут цены на горячекатаный рулон
13:52
Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл.
13:33
С 10 марта на Днепре возобновилась навигация
13:14
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
13:01
В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса
12:59
Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
09.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!