УЗ заявила о почти 9 млрд грн убытков от пассажирских перевозок Убытки АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок в 2020 году увеличились на 26% – до 8,7 млрд грн. Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления компании Владимир Жмак, передает Интерфакс-Украина.



Он отметил, что сфера пассажирских перевозок больше всего пострадала из-за карантинных ограничений в связи с пандемией. Так, пассажиропоток в 2020 году уменьшился на 56% – до 68 млн пассажиров.



"Активы "Укрзализныци" – как локомотивы, так и вагоны – изношены на 90%. Без обновления эксплуатационный парк пассажирских вагонов до 2030 года сократится на 77%, до 567 вагонов. Поэтому мы благодарны и правительству, и Верховной Раде, и президенту, что в этом году впервые за время независимости государство предусмотрело в госбюджете 4 млрд грн на обновление состава", – добавил В.Жмак.



Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам работы в 2020 году получило 11,5 млрд грн убытка.



Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% – до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн.



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