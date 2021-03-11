Энергоатом получил штраф за недостаточные объемы продаж э/энергии населению Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании 10 марта оштрафовала ГП "НАЭК "Энергоатом" за недостаточные объемы продаж ГП "Гарантийный покупатель" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО.



"Они ("Энергоатом") заслуживают максимальную сумму штрафа, даже на 1,7 млн грн, однако ввиду того, что это государственная компания, и для того, чтобы предотвратить ухудшение ее финансового состояния, предлагаю увеличить сумму штрафа в два раза. Не 85 тыс. грн, а 170 тыс. грн", − сказала в ходе заседания член НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает Интерфакс-Украина.



Нацкомиссия также обязала "Энергоатом" обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины".



"ГП "НАЭК "Энергоатом" проинформировать НКРЭКУ до 1 апреля 2021 года о согласовании с ГП "Гарантированный покупатель" путей устранения нарушений правовых актов, что регулируют функционирование рынков электроэнергии в части обязательства в каждом расчетном месяце осуществлять расчеты в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей", − закреплено соответствующим постановлением Нацкомиссии.



НАЭК в январе этого года продала ГП "Гарантированный покупатель" на трех электронных аукционах для потребностей населения 3,49 млрд кВт-ч электроэнергии при заявленной "ГарПок" потребности в 4,04 млрд кВт-ч.



НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "ГарПок" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.



Ранее руководство "Энергоатома" обвинило в СМИ "ГарПок" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.



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