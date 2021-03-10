Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест строит на ИнГОКе современный комплекс циклично-поточной технологии

10.03.21 17:53 , Металлургпром
печать
размер текста:

Компания "Метинвест" продолжает инвестировать в модернизацию производства. Среди масштабных проектов – строительство комплекса циклично-поточной технологии на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. В карьере ГОКа продолжается монтаж дробильно-перегрузочного пункта.

Комплекс будет состоять из двух трактов – "Западный" и "Восточный". Строительство комплекса началось шесть лет назад. На первом этапе был построен тракт "Восточный".

Он предназначен для крупного дробления и транспортировки руды на рудообогатительную фабрику №1. На горизонте минус 300 метров строительно-монтажные работы продолжаются.

Специалисты смонтировали привод и удлинили конвейеры, трубопроводы и другое оборудование. На 90% смонтирован один из конвейеров, который будет перегружать руду на тракт "Западный".

Запуск комплекса циклично-поточной технологии позволит быстрее транспортировать породу с нижних горизонтов карьера и уменьшит использование в работе автосамосвалов.

"Строительство циклично-поточной технологии – масштабный проект. Его реализация позволит ИнГОКу получать дополнительные объемы богатой руды в долгосрочной перспективе, снизить операционные и эксплуатационные затраты. Среди важных задач объекта – снижение техногенной нагрузки на окружающую среду", - подчеркнул генеральный директор Ингулецкого ГОКа компании Метинвест Александр Герасимчук.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:39
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
17:15
УЗ заявила о снижении оборота рабочего парка вагонов до 14,96 суток
16:50
Rio Tinto построит новое предприятие для извлечения теллура
16:35
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
16:13
Промпроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию
15:53
В России резко сократилось число безработных из-за отсутствия мигрантов
15:31
Nippon Steel делает ставку на расширение зарубежных мощностей
15:12
Шмыгаль заявил о монопольном сговоре на рынке продуктов питания
14:51
Кабмин одобрил проект стратегии экономбезопасности
14:35
ВВП Украины падает и в 2021 году
14:15
В США растут цены на горячекатаный рулон
13:52
Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл.
13:33
С 10 марта на Днепре возобновилась навигация
13:14
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
13:01
В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса
12:59
Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
12:02
Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера
11:58
Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США
09.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!