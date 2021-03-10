Метинвест строит на ИнГОКе современный комплекс циклично-поточной технологии Компания "Метинвест" продолжает инвестировать в модернизацию производства. Среди масштабных проектов – строительство комплекса циклично-поточной технологии на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. В карьере ГОКа продолжается монтаж дробильно-перегрузочного пункта.



Комплекс будет состоять из двух трактов – "Западный" и "Восточный". Строительство комплекса началось шесть лет назад. На первом этапе был построен тракт "Восточный".



Он предназначен для крупного дробления и транспортировки руды на рудообогатительную фабрику №1. На горизонте минус 300 метров строительно-монтажные работы продолжаются.



Специалисты смонтировали привод и удлинили конвейеры, трубопроводы и другое оборудование. На 90% смонтирован один из конвейеров, который будет перегружать руду на тракт "Западный".



Запуск комплекса циклично-поточной технологии позволит быстрее транспортировать породу с нижних горизонтов карьера и уменьшит использование в работе автосамосвалов.



"Строительство циклично-поточной технологии – масштабный проект. Его реализация позволит ИнГОКу получать дополнительные объемы богатой руды в долгосрочной перспективе, снизить операционные и эксплуатационные затраты. Среди важных задач объекта – снижение техногенной нагрузки на окружающую среду", - подчеркнул генеральный директор Ингулецкого ГОКа компании Метинвест Александр Герасимчук.



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