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Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров

10.03.21 17:39 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, своим распоряжением уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать кредитные соглашения согласно Рамочному договору между правительствами Франции и Украины о финансировании покупки 20 французских патрульных катеров для украинской Госпогранслужбы.

Как сообщает пресс-служба Минфина, общая сумма кредитов правительства Франции составит до 116 млн евро.

Официальная поддержка проекта со стороны французского правительства включает банковский заем, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.

При этом финансовая поддержка предоставляется в размере 85% стоимости контракта. Украине следует погасить кредиты не позднее чем через 10 лет. Процентная ставка казначейского займа – CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта), а банковского займа – EURIBOR (полгода) + маржа к 1,4% годовых.

Согласно проекту документа подписание кредитных договоров позволит в 2021 году получить 849,17 млн грн.

Согласно пояснительной записке Госпогранслужба в 2020 году уже выплатил французскому поставщику катеров аванс в сумме 689,04 млн грн, следующий платеж за счет кредитных средств запланирован на май 2021 года.

Как сообщалось, в марте 2020 года Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году было предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

МинПром

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