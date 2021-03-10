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Rio Tinto построит новое предприятие для извлечения теллура

10.03.21 16:50 , МеталлТорг
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Компания Rio Tinto объявила о начале строительства нового предприятия для извлечения теллура, который используется в производстве солнечных панелей. Получать теллур планируется в процессе рафинирования меди на производственном комплексе Kennecott вблизи Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в качестве побочного продукта технологического процесса, извлекая металл из потока отходов.

Rio Tinto инвестирует в проект 2,9 млн долл. Производительность предприятия составит, по расчетам, около 20 т теллура в год. Старт производства теллура намечен на четвертый квартал 2021 г. Компания рассчитывает на создание североамериканской цепочки поставок этого металла.

Теллур является важным компонентом производства теллурида кадмия – полупроводника, применяемого для изготовления тонкопленочных фотоэлектрических элементов.

Кроме того, теллур применяется в качестве легирующей добавки для улучшения механообрабатываемости стали и меди. Также теллур добавляется в свинец для повышения его устойчивости к серной кислоте, вибрации и развитию усталости металла.

Кроме производства почти 20% всей американской меди, на Kennecott также получают золото, серебро, карбонат свинца, платину, палладий и селен.

Rio Tinto является партнером американского Института критически важных материалов (Critical Materials Institute, CMI) при Министерстве энергетики и активно сотрудничает с экспертами CMI в поиске путей экономически выгодного получения рения, теллура и лития как побочных продуктов основных технологических процессов.

МинПром

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