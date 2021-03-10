В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году Добычу собственного газа и нефти в Украине можно нарастить в несколько раз благодаря привлечению в отрасль крупных инвестиций и современных технологий, сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, выступая на VII Международном отраслевом форуме "Повышение эффективности добычи углеводородов на нефтегазовых месторождениях Украины".



"Мы должны отказаться от импорта до 2025 года - это цель общегосударственной экономической стратегии. Существенное увеличение добычи углеводородов в перспективе невозможно без значительного наращивания ресурсной базы и улучшения ее качества за счет разведки и подготовки новых объектов. В недрах нефтегазоносных регионов Украины остаются неразведанными около половины имеющихся ресурсов, связанных с освоением глубоких горизонтов, трудноизвлекаемых коллекторов в пределах перспективных районов, а также разведкой шельфа Черного моря", - сообщил глава Госгеонедр.



Разведка нетрадиционных источников газа позволит, по предварительным оценкам службы, позволит добавить еще около 800 миллионов тонн условного топлива, из которых около 300 миллионов тонн составят доказанные и вероятные запасы.



Украина обладает значительными запасами углеводородов - по состоянию на 2019 год, Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтено запасы нефти, газа и газового конденсата за 411 месторождениями, начальные суммарные ресурсы углеводородов, учтенные в количестве 8,86 миллиарда тонн условного топлива. Отечественная добыча газа обеспечивает потребление только на 65%, остальное - импортируется из-за рубежа.



Сейчас Госгеонедра выставили четыре нефтегазовых лота на электронные торги. Щербаковская-Шкурупиевская, Лючкивсько-Березовская и Восточно-Космацка площади с залежами нефти, природного газа и конденсата предлагаются для геологического изучения и опытно-промышленной разработки недр с последующим добычи, Юльевское месторождение - для добычи природного газа и конденсата. Аукционы запланированы на 21 апреля 2021 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



