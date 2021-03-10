Промпроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию Цены в промышленности Украины в феврале 2021 года выросли на 7,8%, тогда как в январе - на 5,2%, декабре 2020 года - на 1,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.



В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%, декабря 2020 - на 14,5%.



За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.



Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале к январю 2021 года выросли на 8,2%, при поставках за пределы страны - на 6,8%.



По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 21,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 40,3%, сырой нефти и природного газа - 8,9%, каменного угля - 6,3%.



Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 22,6%, товаров промежуточного потребления – на 12,4%, в металлургии – на 10,9%, производстве энергии - на 9,7%, поставках электроэнергии, газа, пара – на 8,8%, в перерабатывающей промышленности – на 4,5%.



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