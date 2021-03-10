В России резко сократилось число безработных из-за отсутствия мигрантов Значительное снижение безработицы в России вызвано повышением потребительского спроса после смягчения "антиковидных" мер, сезонным фактором и отсутствием притока мигрантов, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко.



Под сезонным фактором подразумевается снижение безработицы ближе к лету.



По словам эксперта, сейчас происходит перераспределение спроса на рынке труда с учетом отсутствия соискателей из среды мигрантов.



"Мы отмечаем рост заработных плат в таких отраслях, как строительство, ЖКХ и сфера услуг. Таким образом работодатели стремятся привлечь отечественных работников на те места, которые раньше занимали исключительно мигранты. В этом смысле российские работники приобретают несомненное преимущество. Насколько устойчивой будет эта конъюнктура, покажет время. В настоящий момент она благоприятна", - отметил Б.Кравченко.



Он предупредил, что "социально-экономический кризис, вызванный COVID-19, ещн совсем не исчерпан".



КТР - одно из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около 2 млн человек.



10 марта министр труда Антон Котяков сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных в России с августа сократилась с 3,7 млн человек до 2,2 млн человек.



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