Nippon Steel делает ставку на расширение зарубежных мощностей Японская металлургическая корпорация Nippon Steel в своей новой программе среднесрочного развития предусматривает сокращение производство чугуна и стали в Японии, где спрос на стальную продукцию снижается, и вместо этого займется наращиванием мощностей за рубежом.



Как ранее сообщало японское информационное агентство Nikkei, в течение 2021-2025 финансовых годов (до марта 2026 г.) Nippon Steel ограничит свои мощности по выплавке стали в Японии до 40 млн. т в год или на 20%.



Компания, в частности, остановит доменную печь на комбинате Kashima в районе Токио и ряд линий по производству толстолистового проката, фасона, труб, оцинкованной стали, нержавеющей стали и другой продукции, выпуск которой в Японии стал невыгодным из-за падения внутреннего спроса и сокращения экспорта вследствие конкуренции со стороны китайских компаний.



При этом Nippon Steel меняет свою стратегию развития. Если ранее корпорация считала своим приоритетом выпуск высококачественной стальной продукции в Японии, в том числе, с целью экспорта для дальнейшей переработки, то теперь она будет создавать за рубежом интегрированные производства.



В целом Nippon Steel рассчитывает довести совокупную мощность своих активов, включая доли в совместных предприятиях, до 100 млн. т стали в год. В частности, вместе со своим партнером ArcelorMittal японская корпорация будет реализовывать новые проекты в Индии и США, а также не исключает поглощений в Китае, странах АСЕАН и других регионах.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



