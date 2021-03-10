Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Nippon Steel делает ставку на расширение зарубежных мощностей

10.03.21 15:31 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Японская металлургическая корпорация Nippon Steel в своей новой программе среднесрочного развития предусматривает сокращение производство чугуна и стали в Японии, где спрос на стальную продукцию снижается, и вместо этого займется наращиванием мощностей за рубежом.

Как ранее сообщало японское информационное агентство Nikkei, в течение 2021-2025 финансовых годов (до марта 2026 г.) Nippon Steel ограничит свои мощности по выплавке стали в Японии до 40 млн. т в год или на 20%.

Компания, в частности, остановит доменную печь на комбинате Kashima в районе Токио и ряд линий по производству толстолистового проката, фасона, труб, оцинкованной стали, нержавеющей стали и другой продукции, выпуск которой в Японии стал невыгодным из-за падения внутреннего спроса и сокращения экспорта вследствие конкуренции со стороны китайских компаний.

При этом Nippon Steel меняет свою стратегию развития. Если ранее корпорация считала своим приоритетом выпуск высококачественной стальной продукции в Японии, в том числе, с целью экспорта для дальнейшей переработки, то теперь она будет создавать за рубежом интегрированные производства.

В целом Nippon Steel рассчитывает довести совокупную мощность своих активов, включая доли в совместных предприятиях, до 100 млн. т стали в год. В частности, вместе со своим партнером ArcelorMittal японская корпорация будет реализовывать новые проекты в Индии и США, а также не исключает поглощений в Китае, странах АСЕАН и других регионах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:53
В России резко сократилось число безработных из-за отсутствия мигрантов
15:12
Шмыгаль заявил о монопольном сговоре на рынке продуктов питания
14:51
Кабмин одобрил проект стратегии экономбезопасности
14:35
ВВП Украины падает и в 2021 году
14:15
В США растут цены на горячекатаный рулон
13:52
Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл.
13:33
С 10 марта на Днепре возобновилась навигация
13:14
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
13:01
В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса
12:59
Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
12:02
Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера
11:58
Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США
11:45
ArcelorMittal запустила модернизированную доменную печь на комбинате в Бельгии
11:23
В Китае активно растет спрос на медь
11:22
Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию
11:15
Трансформация угольных регионов требует конкретики - Шпенов
10:50
Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами
10:35
Поставки сжиженного газа снизились на 6%
09.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!