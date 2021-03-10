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Кабмин одобрил проект стратегии экономбезопасности

10.03.21 14:51 , РБК Украина
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Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О Стратегии экономической безопасности на период до 2025 года". Документом определены критические границы и целевые ориентиры. Решение принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические границы индикаторов экономической безопасности.

"Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета", - говорится в документе.

Стратегия определяет взаимосогласованные понятие "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая устойчивость" и "экономический суверенитет".

"Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и безопасное направление. По каждому из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности, Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.

В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.

Как сообщалось, Кабмин 3 марта утвердил план борьбы с выведением денег в офшоры. Он предусматривает обновление украинского перечня офшорных зон с учетом международных правовых норм.

Напомним, 3 марта Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ разработан с привлечением экспертов и ученых.

МинПром

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