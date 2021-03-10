В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса Комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию утвердил законопроект № 4187-д. В нем был учтен ряд положений альтернативного законопроекта № 4187-1. В результате документ стал более сбалансирован между интересами государства и бизнеса, считает народный депутат Муса Магомедов.



По мнению авторов, доработанный законопроект направлен на создание прозрачной системы недропользования и уменьшение чрезмерного государственного влияния в отрасли. В рамках борьбы со "спящими лицензиями" из него исключили норму о дополнительном налоге за пользование недрами. Также было убрано положение о возможности рассрочки платежа по оплате стоимости спецразрешения.



Важной новеллой законопроекта является введение обязательной оценки влияния на окружающую среду при разработке залежей янтаря. Раньше закон позволял в отдельных случаях производить добычу без оценки. Теперь это коррупционное «окно» закрыто.



"На этапе доработки важнейшего для добывающей отрасли законопроекта, власть показала, что умеет слышать бизнес. Безусловно, это не может не радовать. Но успех не будет полным, пока парламент не проголосует за з/п №4187-д. Это станет важным сигналом, как работающему бизнесу, так и потенциальным инвесторам – в украинском недропользовании начались реальные реформы", - подчеркнул М.Магомедов.



Как известно, в начале года Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 4187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования". Отдельные его положения ставили в затруднительное положение участников отрасли. Например, добывающие предприятия были обязаны уплачивать дополнительные сборы в размере 20% от суммы спецразрешения за возможность его продления.



МинПром



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